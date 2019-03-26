Karısını dövdü, 5 yıl 7 ay hapis cezası aldı

Eskişehir’de, karısını döverek uzun süre yoğun bakımda kalmasına sebebiyet verdiği iddiası ile yargılanan sanık 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuksuz sanık Ayhan t. (53), mağdur Nesrin I. T.(46) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanık, “Ben eşimi geri götürmek için gelmiştim. Yer keşfi söz konusu değildir. Telefon ettim gelip beni aldılar. Beraber kahvaltıya gittik, alışveriş yaptık” dedi.

“Öpmemden tiksindi ve alnını sildi”

Yuvasının yıkılmaması için mücadele verdiğini söyleyen sanık, “Eşimi alnından öptüm. Bana ’onursuz’ dedi. Tiksinerek alnını sildi. Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Olayın gerisini hatırlamıyorum. Olay anında yanımda bıçak vardı. Onu kullanabilirdim. Cezaevinden çıktığım günden beri çocuğumu okutmak için çalışıyorum. Kaçma durumum söz konusu değildir. Takdir mahkemenindir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığı ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ile cezalandırdı.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay, 2016 yılında Eskişehir’de gerçekleşti. Karısı ile barışmak için kahvaltı yapmaya giden sanık Ayhan T., eşi ile tartıştı. Şüpheli, olay esnasında birden fala kez öldürme kastı ile ayak darbeleri ile eşinin kafasına vurduğu iddia edildi. Mağdur Elif G. kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi altında tutulmuş, şüpheli Ayhan T. ise gözaltına alınmıştı. Ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan sanık, daha sonra tahliye olmuştu.