Karısını cam bardakla yaraladı Çankırı'da boşanma aşamasında olduğu karısını kırdığı cam bardakla yüzünü keserek yaralayan kişi tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da boşanma aşamasında olduğu karısını yaralayan kişi tutuklandı. İddiaya göre, Erdal K. 1,5 yıldır ayrı yaşadığı ve aralarında boşanma davası bulunan eşi Nagihan K'nin çalıştığı kent merkezindeki markete gitti. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Erdal K, kırdığı cam bardakla Nagihan K'nin yüzünü kesti. Kaçmaya çalışan Erdal K. market çalışanlarınca yakalanarak polise teslim edildi. Yaralanan Nagihan K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal K. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



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