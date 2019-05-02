Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca: "Bir anlık sinirle oldu"

Samsun’da karısını hastanenin otoparkın 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklanan kocanın "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle yargılanmasına başlandı. Pişman olduğunu belirten koca, olayın bir anlık sinirle meydana geldiğini söyledi.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında 2 Aralık tarihinde meydana geldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Enis Adem Ş. (32), 5 yıllık evli oldukları eşi Merve Ş. (25) ile karşılıklı boşanma davası açtı. Merve Şahin’in 1 yıl önce memleketi Samsun’a yerleştiği ve taraflar arasında boşanma davasının devam ettiği öğrenildi. Enis Adem Ş., Çorlu’dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun’a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynayan Enis Adem Ş., aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Ş. ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Ş. bıçakla eşine saldırıp 25 yerinden bıçaklayarak kaçtı ve daha sonra da otomobilini terk etti. Hastaneye kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanan Enis Adem Ş., polisteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Enis Adem Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, eşi kasten öldürme ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarında "Ağırlıştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasında hazır bulunan Enis Adem Ş., verdiği ifadede kendini savunarak öldürdüğü eşini suçladı. Adem Ş., "Olaydan bir yıl önce mezarlıktan evime döndüğümde evde başka bir erkek gördüm. Eşime bu adam kim diye sordum. Bu olay nedeniyle aramızda boşanma süreci başladı. Çocuğum bende kalıyordu. Ben de annesi görsün diye ona verdim. 2 gün bende 2 gün annesinde kalıyordu. Çocuğu alıp Samsun’a gelmiş. Ben de çocuğumu görmek için Samsun’a geldim. Samsun’da buluştuk. Çocuğu getirdi. Benim yanımda annem ve kız kardeşim vardı. Onlar çocuğumu parka götürdüler. Araçla dolaşırken Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldik. Eşim bana hayatında başka biri olduğunu söyledi. Eşim aracın içinde mesajlaşıyordu. Ben de benim yanımda yapma dedim. Bana ’sen bana karışamazsın. Adam olsan çocuğuna sahip çıkardın. Bana sahip çıkardın. Erkek olsan zaten beni öldürürdün. Zaten erkek değilsin’ diye konuştu. Köylerinden biri ile evleneceğini söyledi. Göbeğime vurarak ’erkek değilsin’ diye tekrarlayınca kendimi kaybettim. Aracın paspasının altında bulunan bıçağı alıp araçtan inip eşimin bulunduğu tarafa gittim. Aramızda boğuşma meydana geldi. Bıçakla kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bu sırada birisi bağırarak bana ne yaptığımı sordu. Ben de kendisine namus meselesi olduğunu ve karışmaması gerektiğini söyledim. Aracımla ayrıldım. Botum çamur içindeydi. Çeketimi çıkarıp botumu değiştirdim ve araçtaki kan lekesini sildim. Aracı bırakıp ayrıldım, Kardeşim telefonla beni aradı. Yerimi sordu ve polislerin beni aradığını söyledi. Sonra yerimi söyledim ve polisler kardeşim ile birlikte yanıma geldiler. Ben de kendilerine teslim oldum. Olaydan dolayı pişmanım. Bir anlık sinirle meydana geldi" dedi.

Duruşma 12 Eylül 2019 tarihine ertelendi.