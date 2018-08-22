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Melania'den Trump'a kapak! O ülkeleri ziyaret edecek

First Lady Melania Trump, Başkan Donald Trump'ın bir süre önce 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerine ziyaret düzenleyecek.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:07
Melania'den Trump'a kapak! O ülkeleri ziyaret edecek

First Lady Melania'nın, Donald Trump'tan boşanacağı iddiaları devam ederken, Melania, Trump'a yeni bir misilleme daha yaptı. First Lady, Trump'ın Ocak ayında 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor. First Lady'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği söyleniyor.

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, Firts Lady'nin Afrika ülkelerindeki insani yardım çabalarına ve kalkınma programlarına dikkat çekmeyi amaçlayarak yapmayı planladığı geziyi dört gözle beklediğini söyledi.

Melania Trump, gezinin planlarından, Rockville, Maryland'deki bir toplantıda siber zorbalığa karşı konuştuğu zaman bahsetti.

Amerikan Gazetesi Washington Post'unyer verdiği bir haberde, Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı bir toplantı sırasında milletvekillerine Haiti ve Afrika'dan diğer ülkeleri kastederek, "Neden 'b.. çukuru ülkelerden çok sayıda insan ABD'ye geliyor" sorusunu sorduğu yer almıştı. Trump'ın toplantı sırasında ayrıca neden Norveç gibi ülkelerden daha fazla göçmen alınmadığını da sormuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:07
  1. gezi
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