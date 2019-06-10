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Karışık yem bitkisi hasadı yapıldı

Boğazlıyan İlçesine bağlı Yenipazar beldesinde Yozgat Boğazlıyan yolu üzerindeki 9 dekar tarla da Karışım yem bitkisi demonstrasyonunda hasat yapıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:04
Karışık yem bitkisi hasadı yapıldı

Boğazlıyan İlçesine bağlı Yenipazar beldesinde Yozgat Boğazlıyan yolu üzerindeki 9 dekar tarla da Karışım yem bitkisi demonstrasyonunda hasat yapıldı.


Hayvancılıkta kaba yem üretiminde yem bitkisi ekimlerinde daha fazla ve kaliteli ot verimi alınabilmeleri için uygulanan Uygulanan demonstrasyon ve hasatla ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdür Ziyaattin Özdemir, Buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden oluşan karışım yem bitkisi ekimi, birim alandan alınan veriminin yükseltmesi açısından önemli bir alternatif olduğunu söyledi.


Özdemir, “Yapılan ekimlerde kullanılan karışım yem bitkisi tohumluğunda Macar Fiği, Yem Bezelyesi, Yulaf, Buğday bulunmaktadır. Bu şekilde karışımla ekim yapılması ile hem birim alandan alınan verim artmakta hem de üretilen yemin besin ve protein değerleri artması ile birlikte hayvancılıkta verimi artırmaktadır. Karışımlı yem bitkisi demonstrasyon ekimini, 2018 ekim ayında yapmıştık. İl Müdürlüğümüz personelinin kontrolünde takipleri yapıldı. Hasadı, Ramazan Bayramına denk geldi. Bayramın 3. Günü Müdürlüğümüz teknik personeli kontrolünde biçimi yapılarak balya silajı yapıldı. Yapılan ekimde dekardan Bin 500 Kilogram yaş ot verimi alındı. Bu rakam İl ortalaması olan 1.000 kg ile kıyaslandığında yüzde 50 verim artışı anlamına geliyor. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize bu şekilde karışık yem bitkisi ekimlerini tavsiye ediyoruz. Ama bu karışımda iyi verim almaları için taban arazilere ekim yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ekim yapılan alan sulu alan olursa bu verim miktarı daha da artar. Ayrıca elde edilen kaba yemde birçok ürün olduğundan diğer sade kaba yemler göre daha besleyici ve faydalı olup hayvanlar tarafından da iştahla yenmektedir.” dedi.


Yapılan demonstrasyon uygulamasından memnun kalan çiftçi Mustafa Özer ise şunları söyledi;


“Karışım yem bitkisi ile ekimi ile daha fazla ve kaliteli ürün alınacağını ve faydalarını İl Tarım Müdürlüğü personeli bize anlattılar. Bizde bu konuda istekli olunca tohumu temin ettiler ve beraber ekim yaptık. Sonuçtan çok memnun kaldık. Hem daha kaliteli kaba yem aldık yemde yüzde 50 verim artışı sağladık. Bundan sonraki yıllarda bu şekilde karışımlı yem bitkisi ekimi yapacağız. Hayvancılıkla uğraşan bütün çiftçi arkadaşlara tavsiye ediyorum”

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:04
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