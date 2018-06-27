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Karısı sakal bırakınca boşanma davası açtı

Hindistan'da Rupesh takma ismini kullanan genç adam, karısının sakal bıraktığını söyleyerek boşanma davası açtı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:01
Karısı sakal bırakınca boşanma davası açtı

Hindistan'da şaşkınlık verici bir olay yaşandı. Yeni evlenen genç adam düğünden hemen sonra karısının sakal bıraktığını söyleyerek boşanma davası açtı.

EŞİMİN SAKAL BIRAKTIĞINI GÖRDÜM

Rupesh takma ismini kullanan adam "Onu ilk gördüğümde makyajlıydı. Bir hafta sonra çalışmak için şehre gittim. Döndüğümde de sakal bıraktığını gördüm, sesinin de erkek sesine benzediğini fark ettim" dedi.

Gelinin ailesine durumu haber veren Rupesh, artık evlendikleri için onunla kalmaktan başka çaresi olmadığı yanıtını aldı ve sonunda olay polis ile mahkemeye intikal etti.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI

Gelinin avukatı ise mahkemede iddiaların asılsız olduğunu savundu ve damadın ailesinin geline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ifade etti.

Mahkeme de gerekçelerin uygun olmadığını belirterek boşanma talebini reddetti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:01
  1. Hindistan

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