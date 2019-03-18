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Karındeşen Jack’in Polonyalı bir berber olduğu iddia edildi

Bir giysinin üzerinde bulunan DNA kalıntısının 131 yıldır bulunamayan ‘Karındeşen Jack’in gerçek kimliğini ortaya çıkarabileceği iddia edildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:46
Karındeşen Jack’in Polonyalı bir berber olduğu iddia edildi

Bir giysinin üzerinde bulunan DNA kalıntısının 131 yıldır bulunamayan ‘Karındeşen Jack’in gerçek kimliğini ortaya çıkarabileceği iddia edildi.


İngiliz bilim adamları tarafından yapılan son araştırmalar, 1888’de Londra’nın Whitechapel bölgesinde 5 kadını öldüren suikastçı ’Karındeşen Jack’in kimliğini ortaya çıkaracak. John Moores Üniversitesi’nden bilim adamları, Karındeşen Jack’in kurbanlarından birisi olan Catherine Eddwues’in şalında bulunan kan izinin Aaron Kosminski isimli Polonyalı bir berbere ait olduğunu tespit etti.


İngiliz Adli Bilimler Dergisi’ne konuşan araştırmacılar, Karındeşen Jack cinayetleriyle ilgili kalan tek kanıtın moleküler düzeyde sistematik analizini tanımladıklarını açıkladı. Çalışmada yer alan uzmanlardan Dr. Jari Louhelainen, “Her iki cesette de aynı delili bulmak, faille ilgili istatistiksel olasılığı artırır” dedi.



Diğer kurbanın 200 metre yakınında


Eddowes, 30 Eylül 1888 gecesi Whitechapel’in Mitre Meydanı’nda böbreği deşilerek ve yanakları kesilerek öldürülmüştü. Eddowes, o gece Karındeşen’in ikinci kurbanıydı. Katil o cinayetten bir saat önce de Elizabeth Stride’ın boğazını kesmişti. Polonyalı göçmen Kosminski, Karındeşen Jack’in üçüncü kurbanı Elizabeth Stride’ın öldürüldüğü yerin 200 metre yakınında Greenfield Caddesi’nde kardeşleriyle birlikte yaşıyordu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:46
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