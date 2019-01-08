0553 313 94 23

Karın keyfini Ayder'de çıkardılar

Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na hafta sonu akın eden vatandaşlar, kızak ve şambrellerle kayıp tulum eşliğinde horon oynayarak karın tadını çıkardı.

08 Ocak 2019 Salı 07:03
Karın keyfini Ayder'de çıkardılar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından hafta sonu çok sayıda doğaseveri ağırladı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen yöre insanı ile tatilini doğayla baş başa geçirmek için bölgeyi tercih eden turistler, kar yağışıyla beyaza bürünen 1350 rakımlı yaylaya adeta akın etti.

Kimi vatandaşlar kartopu oynayıp kimileri kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlenirken, bazıları ise bölgede kurulan salıncaklar eşliğinde görsel şölenin tadını çıkardı.

İl merkezinde yaşayan ve hafta sonunu Ayder'de değerlendiren Ebru Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın tadını doyasıyla çıkardıklarını belirterek, "Burada zipline, kayak, salıncak keyfi bile yaptık. Hafta içinin stresini hafta sonu tatiliyle burada atıyoruz. Herkesi de bekliyoruz." dedi.

Yasin Telatar ise hafta sonunu arkadaşlarıyla Ayder'de geçirmek istediklerini ifade ederek,"Tulum eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendik. Gençler eğer eğlenmek istiyorsa buraya gelsin." diye konuştu.

Emre Sivri, Ayder'in güzelliklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ayder çok güzel ama kar yağınca başka güzel oluyor. Doğu Karadeniz'in en güzel yaylasını tatilcilerinin günübirlik değil de konaklamalı tercih etmeleri gerekir. Kesinlikle tavsiye ederim. Bizler de sahil kesiminden gelmemize rağmen hafta sonu tatilimizi burada geçireceğiz."

Ailesiyle tatil için Kütahya'dan gelen Onur Ceylan da havanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Kardan adam yaparak kızak eşliğinde kayarak hem çocuklarımız eğleniyor hem de bizler güzel zaman geçirmiş oluyoruz. Burası gerçekten doğa harikası bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 08:10
  1. Kütahya
  2. Rize
  3. Ayder
  4. Çamlıhemşin
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi
    1. Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi
    2. Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!
    3. Darbe girişiminin lideri tutuklandı!
    4. Karın keyfini Ayder'de çıkardılar
    5. Kırıkkale'de eğitime kar engeli
    6. Sudan'da Beşir taraftarları ilk kez..
    7. Kırşehir'de okullara kar tatili
    8. Sudan’ı İsrail karıştırdı!
    9. Darbeciler rehinelerin arasına girmeye..
    10. İDO'dan sefer iptalleri
    11. Kocaeli'nde eğitime kar engeli
    12. Demokratik bir ülke bir terör örgütünü..
    13. Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan..
    14. Bomba iddia! Suud el-Kahtani ortadan..
    15. Erdoğan'dan atama kararları
    16. Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL..
    17. Eşekli poşet protestosuna 4 bin lira..
    18. MHP, Çameli belediye başkanı adayını..
    19. Starship’in ilk görüntüsü yayınlandı
    20. İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Sınırda kritik gelişme! Amerika bölgeye askerlerini yığıyor
    Sınırda kritik gelişme! Amerika bölgeye askerlerini yığıyor