"Karın etkisini rüzgar artırdı"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, şehir merkezlerinin normalden 1-2 derece daha sıcak olması nedeniyle kar yağışının az olduğunu belirterek, "Bugün İstanbul'daki şiddetli rüzgar şehir ısı adası etkisini azaltarak kar yağmasına ve tutmasına yardımcı oluyor." dedi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Prof. Dr. Toros, kentteki hava durumuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşim yoğunluğuna, konumuna ve yapısına bağlı olarak şehirler üzerinde civar bölgeye göre daha sıcak bir hava oluştuğunu ifade ederek, çoğu zaman bu sıcaklık farkının şehir merkezlerine daha az kar yağmasına sebep olduğunu anlattı.

Şehir ısı adası etkisi adı verilen, binalar, asfalt yollar gibi değişen arazi örtüsünün ısının daha fazla tutulmasını sağlayan olaya dikkati çeken Toros, "Ayrıca insan faaliyetleri sonucu açığa çıkan enerji de şehirlerde sıcaklığın şehir dışındaki ortamlara göre daha fazla olmasını tetikler. Genellikle sıcaklık farkı geceleri gündüze göre daha büyüktür. Rüzgar zayıf olduğunda daha çok hissedilir." diye konuştu.

Esen kuvvetli rüzgarın şehir ısı adası etkisini azalttığını belirten Toros, şunları kaydetti:

"Rüzgar hızına bağlı olarak şehir üzerindeki hava, daha çabuk yer değiştirir, yüzeyler ısı kaybeder, maddeler üzerindeki sıcak hava bölgeden uzaklaşır. Yeryüzü nemli ise rüzgar buharlaşmayı arttırır ve yüzey soğur. Rüzgar insanların daha fazla üşümesine yol açar. Kışın insan konforu üzerine de olumsuz etki eder. Bugün İstanbul'da 40-50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu için şehir ısı adası ortadan kalkıyor. Bugün İstanbul'daki şiddetli rüzgar, şehir ısı adası etkisini azaltarak kar yağmasına ve tutmasına yardımcı oluyor"."

- "1880'den bu yana en sıcak dördüncü yıl"

Prof. Dr. Toros, küresel ısınma ve şehirleşme sebebiyle oluşan şehir ısı adası etkisi sebebiyle de bu yıl İstanbul'da etkili bir kar yağışı yaşanmadığını anımsattı.

Küresel ısınmanın hava olaylarına etkisine dikkati çeken "Dünya geneli 2018 yılı ortalama sıcaklığı, 1880 yılından bu yana ölçülen en sıcak 4. yıl olarak kayıtlara geçti. En sıcak diğer yıllar ise sırasıyla 2016, 2017 ve 2015 yılı oldu. İstanbul havası şehirleşmeden dolayı şehir ısı adası etkisi sebebiyle etrafına göre biraz daha sıcaktır. Bu kış kar beklenen günlerdeki sıcaklıklar, yağış ve kar yağış ayırım çizgisindeydi. Bu yılın sıcak geçmesi ve hem de şehir ısı adası etkisi, kar yağışına olumsuz etki etmiştir. Küresel ısınma ve şehir ısı adası olumsuzluklarına rağmen İstanbul'da mart ayında her zaman kar yağma ihtimali vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre İstanbul'da mart ayında aylık toplam yağış miktarı ortalamasının 71 mm olduğunu ifade eden Toros, şunları kaydetti:

"Ortalama yağışlı gün sayısı 13. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar ise 29 derece ile -11 derece arasında değişiyor. İstanbul'da sıcaklık genel olarak 3 derecenin altında olduğu zamanlarda kar yağabilmektedir. Yapılan çalışmalara göre mart ayında Marmara Bölgesi'nin uzun yıllar ortalamasından daha sıcak geçmesi tahmin ediliyor. İstanbul'da mart ayı 1 derece sıcak geçse ve 2-3 derecelik şehir ısı adası etkisi olsa bile yağış kar olarak gerçekleşebilir."



