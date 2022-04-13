Karim Benzema kimdir? Fransa Cumhurbaşkanlığı seçiminde Karim Benzema oy mu çıktı?

Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi. Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda bir vatandaş oy pusulasına Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın adını yazdı. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Birinci turda ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27,6'sını, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise yüzde 23,4'ünü aldı. İki aday 24 Nisan'da ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Karim Benzema kimdir?

Karim Mostafa Benzema, 19 Aralık 1987 Lyon, Fransa'da doğdu. Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır. 1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U-21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.

İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır.