Karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan, 3 fotoğrafa oy verdi

"Gırgır" ve "Keskin Ustura" dergilerindeki karikatürlerinin yanı sıra rol aldığı yapımlarla tanınan Kaçan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Birçok yapımın senaryosunda imzası bulunan ve canlandırdığı "Heredot Cevdet" karakteriyle televizyon izleyicilerinin beğenisini kazanan Kaçan, fotoğrafları estetik yönünden değerlendirdiğini söyledi.

Kaçan, ilk olarak "haber" kategorisini inceledi ve Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Kaçan, bu kategoride İlhami Çetin'in çektiği "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı oyladı.

Hasan Kaçan, "spor" kategorisinde ise tercihini, Ali Atmaca'nın objektifine yansıyan "3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" fotoğrafından yana kullandı.