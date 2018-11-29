MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, Karia uygarlığına ait araştırmalarla ilgili bildirilerin sunulduğu "Karia Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Milas Müze Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek sempozyumda 57 bildiri sunulacak.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Milas Yurt Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında, Karia Bölgesi'nde arkeolojik çalışmalar yürüten bilim insanlarının araştırma bildirgelerinin sunulacağı sempozyumun, arkeoloji dünyasına büyük katkı sunacağını söyledi.

Milas'ın geçmişten bugüne uygarlıklara başkentlik yapan bir kent olduğunu belirten Arslan, "Sempozyumun Milas'ta düzenleniyor olması bizleri onurlandırdı. Değerli bilim insanlarımız, araştırmalarıyla tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyor, bizleri bilgilendiriyor." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise arkeoloji biliminin sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok disiplinden beslendiğini, aynı zamanda bu bilimleri beslediğini dile getirdi.

Arkeolojinin insanların kültürel ve biyolojik serüvenine ışık tuttuğuna işaret eden Çiçek, "Tarihi, milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanan Muğla'da yapılan arkeoloji çalışmaları ve yaydığı ışık, her geçen gün bizleri aydınlatmaya devam etmektedir. Bu bağlamda üzerine önemle eğildiğimiz Karia Arkeolojisi, Türkiye arkeoloji tarihinde oldukça önemli bir yere sahip." diye konuştu.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müze Kazıları Şube Müdürü Köksal Özköklü de kültürel değerler bakımından Anadolu'nun tarihin her döneminde önemini koruduğunu söyledi.

Karia Bölgesi'nin günümüzde kültür turizmi açısından potansiyeli oldukça yüksek bir yer olduğunu ifade eden Özköklü, arkeoloji çalışmalarının bilgi ve bulgularının sonuçlarının duyurulmasıyla Karia'nın öneminin daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından el sanatları ve tasarım alanında çalışmaların yer aldığı Gravürlerle Milas, Karia ve Milas sergilerinin de açılışı yapıldı.

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Cengiz Işık, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve Prof. Dr. Adnan Diler, çalışma alanlarıyla ilgili birer sunum gerçekleştirdi.

Sempozyum, 1 Aralık'ta sona erecek.

