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Karı-koca ölümden döndü

Manisa’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan karı-koca ölümden döndü.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:17
Karı-koca ölümden döndü

Manisa’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan karı-koca ölümden döndü.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa istikametinden Muradiye Mahallesi yönüne giden Hakan M. idaresindeki 35 HC 692 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan araçta sürücü Hakan M. (45) ile eşi Zeynep M.(44) yaralandı. Bu sırada yoldan geçen diğer araç sürücüleri 112 Acil Servis ve 156 Jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan sürücü Hakan M. ve eşi Zeynep M.’yi çıkararak tedavisi yapılmak üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. 2 çocukları bulunan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:17
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