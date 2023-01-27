Karı-koca, iki de... Proflar cevapladı: Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?

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6'lı masanın 12. toplantısında da aday ismi açıklanmadı. Aday isminin açıklanması bir yana, masada adayın ilk defa konuşulduğu belirtildi.

Düne kadar, "Seçim tarihini açıklayın, adayımızı 2 günde kamuoyuyla paylaşırız" diye eleştirilere cevap veren 6'lı masa, seçim tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs olarak açıklandıktan sonra, bu sefer de, "Erdoğan 3. kez aday olamaz" söylemini geliştirdi.

T24 sicilleri bir hayli kabarık olan isimleri konuşturarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını yazdı.

T24'e konuşan isimler şöyle:

Prof. Fazıl Sağlam / Anayasa Mahkemesi eski Üyesi

Prof. Dr. Serap Yazıcı / Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Tolga Şirin / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Ergun Özbudun / Hukukçu

T24'e konuşan akademisyenlerin yaptıkları ortak açıklama özetle şöyle:

"Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesinin koşulu belli; TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermeli"

Bir de konuşanların sicillerine bakalım!

Prof. Dr. Ergun Özbudun iddiaya göre evliyken Prof. Dr. Serap Yazıcı ile yasak aşk ilişkisi yaşadı. Rezaleti Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 2007 yılında kaleme aldı. Hakan'ın yazdıklarına göre, AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan 6 kişilik ekibin başındaki evli Prof. Özbudun ile yine aynı ekipteki Doç. Yazıcı, gayr-i meşru bir şekilde aynı evi paylaşıyorlardı.

Diğer iki isme bakalım mı!

Diğer 2 isimden birisi, laikçi, başörtüsü yasakçısı Ahmet Necdet Sezer'in kendi cumhurbaşkanlığı döneminde, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiği Prof. Dr. Fazıl Sağlam.

Sezer o dönem Sağlam'ı bakın nasıl tanıtıyordu:

"İnsan odaklı anayasacı Prof. Dr. Fazıl Sağlam, özgürlükçü Anayasa hukukçusu kimliğini, Almanya’da iş hukuku doktorası eğitimi ve Anayasa Mahkemesi yargıçlığı ile kamu haklarına adanmış bağımsız avukatlığını bütünleştirmiş birisi. Anayasal, yasal, kamusal, bireysel örgütlülük ve insan haklarıyla, laik Cumhuriyet değerlerini mesleği ile birleştirmiş bir kişi."

Tolga şirin için de, Halk TV'nin nerede ise muhabiri konumundaki sözde öğretim üyesi dersek, kendisini hatırlarsınız...