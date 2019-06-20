Karı koca evlerinde ölü bulundu Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir çift, yaşadıkları evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir çift, yaşadıkları evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Olay, Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Yalçınkaya ve eşi Ayşe Yalçınkaya evlerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesetler savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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