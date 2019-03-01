0553 313 94 23

Kargoyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığına karşı x-ray sistemi

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca (KİHBİ) organize edilen ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığınca yapılan toplantıda, kargo yoluyla uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

01 Mart 2019 Cuma 17:02
Kargoyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığına karşı x-ray sistemi

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca (KİHBİ) organize edilen ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığınca yapılan toplantıda, kargo yoluyla uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı.


Valilik Alipaşa Salonunda yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van’da böyle bir çalışmanın başlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Vali Bilmez, “Çünkü bu bölgede terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Terörün finansmanı da uyuşturucudur. Bu çalışmanın burada yapılması bundan dolayı daha da önemlidir. Güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar elde ediyor. Ancak dünya genelinde özellikle uyuşturucu imalatında artış var. İnşallah bu çalışmalar sonrası alınacak tedbirler hayata geçirildiğinde, uyuşturucu kaçakçılığı büyük oranda azalacaktır. Bundan dolayı bu çalışmayı yürüten herkese çok teşekkür ediyorum. Sistem kurulduktan sonra bizde sıkı bir denetim yapacağız” dedi.


Daha sonra açıklamalarda bulanan KİHBİ Daire Başkanı Ömer Ulu, yaptıkları bir araştırmada uyuşturucu kaçakçılığının önemli bir bölümünün kargo yoluyla yapıldığını tespit ettiklerini ve bununla mücadele için çalışma başlattıklarını söyledi. Sunum eşliğinde yıllara göre kargo aracılığıyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığı ve yakalanan uyuşturucu miktarı ile kişi sayısı hakkında bilgi veren Başkan Ulu, yeni başlatılacak uygulamanın detaylarını anlattı.


Bu kapsamda uygulamanın da ilk olarak Van’da başlayacağına dikkat çeken Başkan Ulu, tüm kargo şirketlerinin kabul merkezlerine x-ray sistemi kurulacağını ve kargo ile uyuşturucu kaçakçılığı mücadelesine ilk adımda başlayacaklarını ifade etti. Kurulan x-ray sisteminde polis ile kargo şirketi tarafından istihdam edilen ve KİHBİ tarafından eğitim verilip sertifikası olan silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev alacağını belirten Ulu, “Bu kaçakçılığa en kolay müdahale edebileceğimiz yer, kargo şirketleri merkezleridir. Kurulacak x-ray cihazlarından geçirilecek paketler, daha sonra kabul edilecek. Şüpheli gördüğümüz ve suç unsuru tespit edemediğimiz paketleri de ayrıca dedektör köpeklerle araştıracağız. Bu uygulamamıza da 90 gün içerisinde başlayacağız. Şu anda iki kargo kabul merkezinde x-ray sistemi ile paketler kontrol ediliyor. Bu şirketler kullandıkları sistemi bize bildirecekler. Diğer kargo şirketleri de bu sisteme geçecek. Bu sistem caydırıcı olacak ve Van’dan sonra Türkiye’ye yayılacak” dedi.


Toplantıya; Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, ilgili kurum müdürleri ve kargo şirketi yetkilileri de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en az 84 sivil öldü"
    1. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    2. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    3. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    4. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    5. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    6. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    7. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    8. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    9. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    10. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    11. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    12. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    13. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    14. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    15. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    16. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    17. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    19. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    20. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    21. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    22. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    23. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    24. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    26. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    29. Vergi Haftası futbol turnuvası
    30. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var