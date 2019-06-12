0553 313 94 23

Kargocuda eşini öldüren adam hakim karşısında

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın yargılanmasına başlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:05
Kargocuda eşini öldüren adam hakim karşısında

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın yargılanmasına başlandı. Katil zanlısı koca, "Eşim, ‘Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur’ deyince kendimi kaybettim. Ondan sonrasını ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi.


Olay, şubat ayında Osmangazi’ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C., 31 yıllık eşini bir kargo firmasında silahla öldürdü. Olayın ardından Samsun’da yakalanan Ali C. tutuklandı.


Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ali C.’nin yargılanmasına başlandı. İki yıl öncesine kadar eşiyle aralarında sıkıntı olmadığını belirten Ali C., "Bir gün işyerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin benim hakkımda açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Oğlum, kızım, annem, babam, kayınpederimle boşanma davasını konuştuğumda haberlerinin olmadığını söylediler. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Bir gün oğlum ’Annem, evi boşaltmış’ dedi. Evimi kontrol ettiğimizde, üç tane eski çekyat ile bir iki tane battaniye dışında bir şey yoktu. Eşimle telefonla görüştüğümde ’Sığınma evindeyim, kafamı dinliyorum’ dedi. Daha sonra eşimin S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Buna inanmak istemedim. Dedikodulardan utandığım içign bir tane yeni telefon numarası aldım" dedi.



"Pişmanım"


Mesaj salonundaki bir kadına eşini arattırdığını anlatan, "Beni tanıyacağı için, masaj salonunda bir kadına, ’Kargoda emanetin var, gel al’ diyerek arattırdım. Evde çöpleri atarken, sokakta eşimi gördüm. Eşimin yanında biri olabilir diyerek evimden silahı aldım. Kargoya girdiğinde görünce, arkasından gidip ’Hoş geldin. Küçük oğlumuz Selçuk kimse ile durmuyor, buna çare bulalım, o da kimseyi istemiyor’ dedim. Eşim de, ’Onu ben babamın evinden mi getirdim? Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur’ deyince kendimi kaybettim. Ondan sonrasını kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra Samsun’a gittim. Evimin önünde gördüğüm sivil polisler kimlik sorunca, zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım” diye konuştu.


Sanığın oğlu M.C. ile kızı Ö.U., babalarından şikayetçi olmadığını söylediler.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını ve Aynur C. ile birlikte olduğu iddia edilen S.D.’nin şahit olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başak toplayarak hem ailesini geçindiriyor hem okul harçlığını çıkartıyor
    1. Başak toplayarak hem ailesini..
    2. Serbest piyasada döviz açılış..
    3. (Özel) Beşiktaş’ta pes dedirten kaza
    4. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    5. Kargocuda eşini öldüren adam hakim..
    6. Acı haber! Şehidimiz var
    7. Uzungöl yolundaki kaza
    8. Evde bakım parası sorgulama evde bakım..
    9. Cinsel istismarcı suç makinesi çıktı
    10. GÜNDEM / 12 Haziran 2019
    11. Eljif Elmas için fiyat yükseltildi!
    12. Suç makinesi yakalandı
    13. Hindistan Vayu Kasırgası'na hazırlanıyor
    14. Erzincan’da 981 kök kenevir imha edildi
    15. 3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran..
    16. 4 metreden sulama kanalına düştü.....
    17. Kuyuya düşen kirpiyi itfaiye kurtardı
    18. ABD’den Suriyeli iş adamlarına yaptırım!
    19. Nevşehir Belediyesi Meclisi Haziran..
    20. İnönü Üniversitesi "karaciğer..
    21. Aydan Taş kimdir nereli?
    22. Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
    23. Fatih’te bayrak asan vinç askıda kaldı
    24. Hurda indirimi ve Boğaz Köprüsünden..
    25. İşte FED kararı öncesi dolarda son durum
    26. Pazaryeri’nde öğrencilerden bir yaz..
    27. Rafting Dünya Şampiyonası’nda gece..
    28. (özel) Beşiktaş’ta AK Parti seçim..
    29. GÜNCELLEME- Adana merkezli 3 ilde..
    30. GÜNCELLEME - Tunceli'de çatışma: 2..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu