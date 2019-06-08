Kargo şubesinden devlet memurları için yüzde 40 özel indirim

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde azmi sayesinde işçiyken işe başladığı Aras Kargo şubesine patron olan Fidan Dere, ilçede görev yapan devlet mamurları için tüm kargolarda yüzde 40 varan indirimler yaptı.

Mazgirt ilçesinde 6 yıl işçi olarak çalıştığı Aras Kargo şubesinde azmi ve aile bireylerinin desteği ile patron olan Fidan Dere, ilçede görev yapan memur arkadaşlar için böyle yüzde 40 indirimli bir kampanya başlattığını söyledi. Kendisinin büyük zorluklarla bu kargo şubesine patron olmayı başardığını ifade eden Dere, “Bu meşakkatli yolda en büyük müşterilerim hep devlet memurları oldu. İlçemizde görev devlet memurlarımız sayesinde çalışma kotamızı yükselterek bu şubeye aile fertlerimiz ile almayı başardık. Ayrıca Bulanık şubesinin de işletmeciliği yapıyoruz. Bende tayin dönemine giren fedakâr memurlarımız daha fazla kargo ve taşıma parası vermesinler diye karımızdan büyük fedakârlık yaparak tüm kargo çeşitlerinde yüzde 40 indirim yaptım” dedi.

"Ev eşyalarını yok parasına satmasınlar”

Dere, ”Ben abim, kız kardeşim ve yeğenim aynı yerde çalışıyoruz. Şube bizim olduğu için karımızdan fedakârlık yapabiliyoruz. Bizler fazla kazanmayalım, yeter ki memur arkadaşlarımız ev eşyalarını ikinci el pazarlarında yok parasına satmasınlar. Zaten birçoğu iki yılda bir memleket değiştiriyor. Bu yüzden masrafları çok oluyor. Bizde kargoda büyük indirim yaparak arkadaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak istedik. Gelsinler bizler her türlü kargolarını uygun fiyatlar ile istedikleri yerlere gönderelim” dedi.