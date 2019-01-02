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Bağcılar'da kargo şirketine uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul Bağcılar'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenen örme makinesinin içinden 10 kilo 716 gram Afyon sakızı bulundu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:11
Bağcılar'da kargo şirketine uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketinden uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler 27 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi.

10 kilo 716 gram Afyon sakızı bulundu

Yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen örme makinesinin içine saklamış halde 10 kilo 716 gram Afyon sakızı ele geçirildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:11
  1. Afyon
  2. İstanbul
  3. Bağcılar
  4. Kargo
  5. operasyon
  6. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  7. Kargo şirketi

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