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Kargoyla gönderilen buzdolabına uyuşturucu gizlemişler!

Giresun'da, kargo ile gönderilen bir buzdolabı içerisine gizlenmiş şekilde 498,5 gram sentetik uyuşturucu ve 495 uyuşturucu hap bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:03
Kargoyla gönderilen buzdolabına uyuşturucu gizlemişler!

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.İ. ve S.A'yı bir kargo şubesinde yakaladı.

İstanbul'dan şüpheliler adına kargoyla gönderilen buzdolabında yapılan aramada, gizli bölmelerde 498,5 gram sentetik uyuşturucu ve 495 uyuşturucu hap ile 68,4 gram uyuşturucu olduğu tahmin edilen beyaz madde ele geçirildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:03
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. narkotik
  4. uyuşturucu

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