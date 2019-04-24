0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kargo aracında eroin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında bir kargo firmasına ait araçta 2 kilo 6 gram eroin ele geçirildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
Kargo aracında eroin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında bir kargo firmasına ait araçta 2 kilo 6 gram eroin ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Nisan günü Hakkâri-Yüksekova karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 2 kilo 6 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar Devlet Bakanı, Külliye'de ağırlandı
    1. Katar Devlet Bakanı, Külliye'de..
    2. Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    3. Başkan Şahin’e hayırlı olsun..
    4. Devrek’te düzenlenen el sanatları..
    5. Bozüyük Belediyesi’nden otopark..
    6. Asansörler bugün Bilecik’te çalışmadı
    7. Başkan Aydın, MHP lideri Bahçeli’ye..
    8. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    9. Turgutlu’da Bendeniz rüzgarı
    10. Kanyonda yürüyüşe çıkan çift kayboldu
    11. Milli Görüş’ün efsane eğitimcisinden..
    12. Atiker Konyaspor, Aziz Bekir ile..
    13. Erdoğan seçim öncesi açıklamıştı! 3600..
    14. Gebze’de boş araziye kaçak atık döken..
    15. Dünyanın geleceği için çalışıyorlar
    16. Genç karateciden Başkan Bıyık’a..
    17. Hatay Barosuna 5 yeni avukat
    18. Eczacılardan 'bitkisel ürün' uyarısı
    19. Kargo aracında eroin ele geçirildi
    20. TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?