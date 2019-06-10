Kargıpınarı sahil yoluna kavuştu

Erdemli Belediyesi, Kargıpınarı Mahallesi sahiline ulaşımı sağlayan yürüyüş yolunu yaptı.

Kargıpınarı sahilinde bulunan site sakinlerinin verdiği dilekçe ile harekete geçen Erdemli Belediyesi ekipleri, vatandaşların denize ulaşımının sağlandığı güzergahı parke ile düzenledi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bugüne kadar görev sahalarına giren sorunların yüzde 95’ini çözdüklerini belirterek, "Görev sahamızda olmasa da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına birçok çalışmayı da yürüttük. Amacımız kentimizi daha da iyiye taşımak. İşte bu amaçla elimizden geldiği kadar her sokağa, her caddeye düzenlemeler yaptık. Bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Kargıpınarı sahilinde yaşayan site sakinlerinin talebine anında dönüş yaptık. Dileriz ki, yaptığımız bu yol vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırır" dedi.