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Kargı’da motosiklet kazası; 1 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde saman yüklü sepetli motosikletle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Kargı’da motosiklet kazası; 1 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde saman yüklü sepetli motosikletle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.


Olay Kargı İlçesine bağlı Hacıveli Köy yolu Güney Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahmut E.(79) yönetimindeki plakasız motosiklet Kargı istikametinden Akkise Yaylası’na seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Sürücü Mahmut E.’nin cansız bedeni otopsi için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:46
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