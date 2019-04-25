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Kargı’da bilim fuarı açıldı

Kargı’da, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 bilim fuarı" açıldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:01
Kargı’da bilim fuarı açıldı

Kargı’da, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 bilim fuarı" açıldı.


Atatürk İlkokulu Müdürü Yavuz Eren, TÜBİTAK’ın katkıları ve öğrencilerin aylar süren emek ve becerileriyle hazırladıkları projelerin büyük beğeni toplayacağına inandıklarını belirterek katılan herkese teşekkür etti.


Kargı Kaymakamı Hasan Taş, TÜBİTAK bilim fuarının öğrenciler için öneminden bahsederek bu tip çalışmaların bundan sonra daha fazla yapılacağını söyleyerek açılış kurdelesini kesti. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve misafirler standları gezerek öğrencilerin hazırladıkları projeleri uygulamalı olarak izleyip, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldılar.


Tübitak bilim fuarı hakkında bilgiler veren Proje Yürütücüsü Abdullah Münip Tabakoğlu ise, TÜBİTAK bilim fuarının temel eğitimden bilim kültürün geliştirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetler olduğunu belirterek, "Okullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla ortaokul öğrencilerinin kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yapabilecekleri, araştırmalarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam amaçlanmaktadır. Fuarımızda toplam 22 eser sergilenmektedir.91 öğrencimiz, 13 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular" diye konuştu.


Fuara Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, İlçe Emniyet Amir V. Hasan Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Tarım Müdürü Burak Coşkun,öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:01
  1. bilim
  2. sergi
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