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Seçim 2019 Sayfası

Kargı tarihinin ilk kadın belediye meclis üyesi oldu

Kargı ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

12 Nisan 2019 Cuma 10:08
Kargı tarihinin ilk kadın belediye meclis üyesi oldu

Kargı ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Belediye Meclis üyeliğine seçildi.


Kargı’da AK Parti’den aday olan Esra Peker, 31 Mart Belediye Meclisi seçimlerinde ilçe tarihinde ilk kadın belediye meclisi üyesi oldu. Kargı Belediye Meclisi’ne 3. sıradan aday olan ve yapılan seçimler sonucunda seçilen Esra Peker mazbatasını alarak görevine başladı.


Aynı zamanda Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı olan Esra Peker, ilçenin ilk kadın belediye meclis üyesi olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, ‘’Partimizin uygun görmesiyle seçimlerde belediye meclis üyesi adayı oldum ve halkımızın desteği ile meclis üyeliğine seçildim. Belediye meclisimizde ilçemiz başta olmak üzere özellikle kadınlarımızın da sesini duyurarak, Belediye Başkanımız Zeki Şen’in başkanlığında ilçemize hizmet edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:08
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