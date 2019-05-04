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Kargı Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası tamamlandı

Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası Karakise ve Fen Lisesi takımları arasında oynanan maçla tamamlandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:42
Kargı Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası tamamlandı

Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası Karakise ve Fen Lisesi takımları arasında oynanan maçla tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Karakise oldu.


Kargı Kaymakamlığı tarafından her yıl düzenlenen voleybol turnuvası şampiyonluk maçında Karakise ve Fen Lisesi takımları karşı karşıya geldi. Güzel bir maç sergileyen Karakise takımı, Fen Lisesi takımını yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Karakise birinci olurken, Fen Lisesi ikinci, Atatürk üçüncü, Cumhuriyet dördüncü oldu. Birinci olan Karakise takımının kupa ve madalyasını Kargı Kaymakamı Hasan Taş, ikinci olan Fen Lisesi’nin kupa ve madalyasını Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Üçüncü olan Atatürk takımının kupa ve madalyasını Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Yağbasan, dördüncü olan Cumhuriyet takımının kupa ve madalyaları AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ve turnuvanın en centilmen takımı seçilen Hitit Üniversitesi takımına kupa ve madalyaları Kavakçayı Köyü Muhtarı Hüseyin Eşen tarafından verildi.


Ayrıca turnuvaya maddi ve manevi destek veren Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve turnuvaya sponsor olan Kavakçayı Köyü muhtarı Hüseyin Eşen’e de teşekkür plaketi verildi. Ödül töreninin ardından bir konuşma yapan Kargı Kaymakamı Hasan Taş turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu tür turnuvalar toplumsal kenetlenmeyi ve dayanışma duygusunu arttırmaktadır. Bizlerde bu düşünce ile yaptığımız turnuvayı bugün tamamlamış bulunuyoruz. Turnuvaya maddi ve manevi emeklerinden dolayı belediye başkanımız Zeki Şen’e ve turnuvamıza sponsor olan Kavakçayı Köyü muhtarımız Hüseyin Eşen’e, ayrıca turnuvada görev alan tüm arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şampiyon olan Karakise takımı ve dereceye giren tüm takımlarımızı kutluyorum’’ dedi.


Kupa ve madalya töreninin ardından tüm takımlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:42
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