Kargaya işkence tepki çekti

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir karganın kanatlarından iple bir çubuğa gerilerek asılması tepkiye neden oldu.

Kentte bir karganın iple değneğe kanatlarından gerilerek çatıdan sarkıtılması görüntüsünün vatandaşlarca çekilen videosu Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) yetkililerine gönderildi.

Dernek yetkilileri videoyu izlemeleri sonrası konunun incelenmesi amacıyla Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe ile başvurdu.

EDHAYKO Başkan Yardımcısı Ece Büyükgöze, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirtti.

Olayı şiddetle kınadıklarını dile getiren Büyükgöze, "Bu olayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir canlıya bunu yapmak akıl alır bir şey değil. Bu olayın takipçisi olacağız." dedi.

Söz konusu olayın bir ana okulunun karşısında yaşanmasından dolayı okulda eğitim gören çocuklarında etkilendiğini ifade eden Büyükgöze, şöyle devam etti:

"Edirne'de bir anaokulunun karşısında bulunan bir sitenin balkonunda bir karganın diğer kargaları korkutmak amacıyla kanatlarından bağlanarak asılmasını bizi çok üzdü. Anaokulu öğretmenleriyle görüştük ve okulda eğitim gören çocukların bu olaydan etkilendiğini söylediler. Edirne'de daha önce karşılaşmadığımız ve gerçekten çok şaşkınlığa uğradığımız bir durum. Kanatlı bir hayvanın bu şekilde asılarak teşhir edilmesi yada diğer hayvanları korkutmak için bu şekilde asılmasını kınıyoruz. Çok üzücü bir olay. Son zamanlarda maalesef hayvanlara yönelik şiddet artıyor. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tarz olayların yaşanmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz."