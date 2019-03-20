0553 313 94 23

Kargaya işkence tepki çekti

Bir karganın kanatlarından gerilerek çatıdan sarkıtılması tepkiye neden oldu- EDHAYKO Başkan Yardımcısı Ece Büyükgöze:- "Bu olayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir canlıya bunu yapmak akıl alır bir şey değil. Bu olayın takipçisi olacağız"- "Çok üzücü bir olay. Son zamanlarda maalesef hayvanlara yönelik şiddet artıyor"

20 Mart 2019 Çarşamba 17:33
Kargaya işkence tepki çekti

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir karganın kanatlarından iple bir çubuğa gerilerek asılması tepkiye neden oldu.

Kentte bir karganın iple değneğe kanatlarından gerilerek çatıdan sarkıtılması görüntüsünün vatandaşlarca çekilen videosu Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) yetkililerine gönderildi.

Dernek yetkilileri videoyu izlemeleri sonrası konunun incelenmesi amacıyla Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe ile başvurdu.

EDHAYKO Başkan Yardımcısı Ece Büyükgöze, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirtti.

Olayı şiddetle kınadıklarını dile getiren Büyükgöze, "Bu olayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir canlıya bunu yapmak akıl alır bir şey değil. Bu olayın takipçisi olacağız." dedi.

Söz konusu olayın bir ana okulunun karşısında yaşanmasından dolayı okulda eğitim gören çocuklarında etkilendiğini ifade eden Büyükgöze, şöyle devam etti:

"Edirne'de bir anaokulunun karşısında bulunan bir sitenin balkonunda bir karganın diğer kargaları korkutmak amacıyla kanatlarından bağlanarak asılmasını bizi çok üzdü. Anaokulu öğretmenleriyle görüştük ve okulda eğitim gören çocukların bu olaydan etkilendiğini söylediler. Edirne'de daha önce karşılaşmadığımız ve gerçekten çok şaşkınlığa uğradığımız bir durum. Kanatlı bir hayvanın bu şekilde asılarak teşhir edilmesi yada diğer hayvanları korkutmak için bu şekilde asılmasını kınıyoruz. Çok üzücü bir olay. Son zamanlarda maalesef hayvanlara yönelik şiddet artıyor. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tarz olayların yaşanmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:33
  1. asma
  2. EDİRNE
  3. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkan Yardımcısı Ece Büyükgöze
  4. karga
  5. Şiddet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı bitti
    1. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    2. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    3. Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş:..
    4. "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı
    5. Vali Çakacak’ın Nevruz mesajı
    6. İnegöl’deki gergin gece davasında..
    7. Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
    8. Başkan Ataç şehit aileleri ve..
    9. Deprem bölgesi havadan görüntülendi
    10. Kulp ilçesinde 96 milyona mal olan..
    11. "İran halkı, başkalarının kendi..
    12. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Sanki..
    14. Malkoç, “Biz tarihimizi unutsak da..
    15. Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı..
    16. Yayladağı’nda "Çanakkale Ruhu" sergisi
    17. "Körfez krizi bölgenin ve dünyanın..
    18. Bir ülke daha açıkladı: Boeing 737 Max..
    19. İngilizlerin yüzde 90'ı Brexit..
    20. Bozüyük’te 17 noktada ücretsiz internet
    21. Başkan Acar: "Türkiye’nin en yetenekli..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Tarsus’ta 73 şehit ailesine tapuları..
    24. Rektör Çomaklı’nın Acıpayam depremi..
    25. Bakan Yardımcısı Nebati: “Ekonomik..
    26. HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis..
    27. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin..
    28. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına..
    29. "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş"..
    30. Beypazarı’nda toplu açılış ve temel..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"