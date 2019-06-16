Kargaları itfaiye ekibi kurtardı
Bingöl’de İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları kurtardı.16 Haziran 2019 Pazar 18:10
Bingöl’de İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez İçmeler TOKİve Kültür Mahallesi’nde havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları görenlerBingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden ekipler, her İki kargayı da kurtardı.
Ekipler , kargalara su verdikten sonra onları tekrar doğaya saldı.
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