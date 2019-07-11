Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık buğday tarlası yandı Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerinde kavgaya tutuşup elektrik akımına kapılan kargalar yüzünden 15 dekarlık buğday tarlasında yangın çıktı, büyük maddi zarar meydana geldi.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerinde kavgaya tutuşup elektrik akımına kapılan kargalar yüzünden 15 dekarlık buğday tarlasında yangın çıktı, büyük maddi zarar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yazır mahallesi Karakova mevkiinde yaşandı. Mustafa Sarıkaya’ya ait buğday tarlası üzerinden geçen yüksek gerilim hattı üzerinde iki karga kavgaya tutuştu. İki kargadan birinin elektrik akımına kapılarak ekili tarla içerisine düşmesi üzerine yangın meydana geldi. Olay üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, 14 dekarlık buğday tarlasında büyük maddi zarar meydana geldi.

Yapılan araştırmada yanarak ölen kargaya rastlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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