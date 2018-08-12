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Kargalar iş başında! İzmarit toplayacaklar

Fransa'daki Puy du Fou eğlence parkında yerlere atılan izmaritleri ve küçük çöpleri özel olarak eğitilen altı karga toplayacak.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:49
Kargalar iş başında! İzmarit toplayacaklar

Fransa'da Puy du Fou eğlence parkında ekin kargaları, topladıkları izmarit ve küçük çöpleri küçük bir kutuya koyacak. Kargalar, emeklerinin karşılığı olarak, getirdikleri her izmarit ve çöp için bu kutulardan yem alacak.

Hayvanlardan bazılarının şimdiden işbaşı yaptığı, Pazartesi günü diğerlerinin de katılmasıyla ekibin altı kargaya çıkacağı belirtildi. Parkın müdürü Nicolas de Villiers, "Amacımız sadece temizlik değil. Çünkü ziyaretçilerimiz genel olarak çevreyi kirletmeme konusunda hassas. Bu yolla, doğanın çevreyi koruma konusunda bize dersler verebileceğini de göstereceğiz" dedi.

İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAYI SEVİYORLAR

De Villiers, kuzgun ve cüce kargalarla aynı karga familyasından olan bu kuşların "özellikle zeki" olduğunu ve oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı sevdiklerini söyledi.

OTOMAT DENEYİ BAŞARILI OLMUŞTU

Bu uygulama, kargaların zekalarını gösterdikleri ilk örnek değil. Bu yılın başlarında bir yem otomatıyla yapılan ve kargaların sorun çözmekte ne kadar yetenekli olduğunu gösteren deney büyük ilgi görmüştü.

Deneyde, kargalar otomata jeton işlevi gören bir kağıt parçası atarak yem alıyorlar. Deneyde, kargaların kağıtların büyüklüklerini hatırladığı ve jeton haznesine sığmayacak büyüklükteki kağıt parçalarını gagalarıyla küçülttükleri görülmüştü.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 18:49
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