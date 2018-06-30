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Kargalar 130 dekarlık tarlayı yaktı

Konya'da elektrik tellerine konarak alev alan kargaların neden olduğu yangında 130 dekarlık anız tarlası kül oldu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 23:38
Kargalar 130 dekarlık tarlayı yaktı

Kulu Karacadağ yolu üzerinde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü. Yerdeki kurumuş otlar tutuşarak alevler anız tarlasına sıçradı.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda söndürebildi.

"YANGIN 50 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI"

Arsa sahibi Korkmaz Kılıç, elektrik direğinden gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördüğünü bu arada aniden anız tarlanın yanmaya başladığını görünce söndürmek için mücadele verdiğini söyledi.

Kılınç, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradığını dile getirerek, "İtfaiye ekipleri yangını greyder, traktör ve iş makineleri yardımıyla 50 dakika içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. 130 dekarlık alan tamamen yandı. 100 adet üzüm asması da alevlerden etkilendi. Elektrik direklerine kuşkonmaz aleti bağlanması gerekir. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağım." dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 23:38
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