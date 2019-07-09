Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti .

Zonguldak Alaplıilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu

Alaplı Tepeköy Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yavru karganın yere düştüğünü fark etmesi üzerine yavruyu yeniden yuvaya koymayı çalıştılar, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdiler.,

Olay yerine gelen ekipler, yuvadaki diğer kargaların saldırısından korunmak için korunaklı kıyafet giydiler. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla karga yavrusunu çam ağacının tepesindeki yuvasına yerleştirdi.

Yuvada, 3 yavrunun daha bulunduğu görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.