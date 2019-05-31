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Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti

31 Mayıs 2019 Cuma 10:35
Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu.

Sivas-Kayseri kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti.

Kendi imkanlarıyla yavruyu yeniden yuvaya koymayı deneyen çalışanlar, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla karga yavrusunu çam ağacının tepesindeki yuvasına yerleştirdi.

Yuvada, anne karganın olmadığı ve 3 yavrunun daha bulunduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:35
  1. İtfaiye
  2. Yavru kuş kurtama
  3. Yuvadan düşme

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