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Karesi’yi lavanta kokusu sardı

Karesi Belediyesi’nin Kocaavşar Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşlar ile lavanta hasadı yaptı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Karesi’yi lavanta kokusu sardı

Karesi Belediyesi’nin Kocaavşar Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşlar ile lavanta hasadı yaptı.


Karesi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda kırsal Kocaavşar Mahallesi’nde oluşturulan Lavanta Bahçesi’nde hasat yapıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve vatandaşların katılımı ile yapılan lavanta hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Lavanta hasadına mahalle sakinleri de katılırken, Başkan Orkan vatandaşlar ve belediye çalışanlarıyla birlikte lavantaları hasat etti.


Lavantanın hem endüstriyel hem de farklı alanlarda kullanıldığını söyleyen Başkan Orkan, Karesi’de aromatik bitki alanlarının artırılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Bu tür bitkilerin vatandaşlara yeni gelir kapıları da açacağını ifade eden Başkan Orkan, amaçlarının ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirtti. Hasat sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Orkan, sohbet etti. Orkan ziyaret sonrası vatandaşlar ve belediye çalışanlarıyla lavanta bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
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