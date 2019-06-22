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Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı Panayırı başlıyor

Karesi’nin kırsal Şamlı Mahallesi’nde yaklaşık bir asırdır devam eden panayır geleneği bu yılda 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:42
Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı Panayırı başlıyor

Karesi’nin kırsal Şamlı Mahallesi’nde yaklaşık bir asırdır devam eden panayır geleneği bu yılda 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.


Farklı renklerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Karesi’de Geleneksel Şamlı Panayırı Hayvan ve Emtia Fuarı, Şamlı Mahallesi’nde kapılarını açacak. 25-26 Haziran tarihlerinde Karesi Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan panayırın açılışı 25 Haziran Salı Günü saat 20.00’da yapılacak. Açılışta mehteran gösterisi ardından saat 21.00’da ise ünlü sanatçı Ömer Çandır konser verecek. Panayırın ikinci gününde ise saat 18.00’da Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması yapılacak. Saat 20.45’teki Halkoyunları gösterisi ardından saat 21.00’da ise Ankaralı Ayşe Dinçer konserde hayranlarıyla bir araya gelecek.


Panayıra ücretsiz ulaşım


Etkinlik süresince Karesi Belediyesi tarafından panayır alanına ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Demirciler Caddesi’ndeki Köylü Garajı’ndan Şamlı’ya ücretsiz seferler 18.30, 19.30, 20.30 ve 21.30 saatlerinde kalkacak. Panayır alanından ise yine Köylü Garajı’na 22.00, 23.00, 24.00 ve 01.00 saatlerinde dönüş seferleri düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:42
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