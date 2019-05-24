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Karesi’de evlere ramazan temizliği

Karesi Belediyesi yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşların evlerini silip süpürerek yaz aylarına ve Ramazan Bayramı’na hazırlıyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:42
Karesi’de evlere ramazan temizliği

Karesi Belediyesi yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşların evlerini silip süpürerek yaz aylarına ve Ramazan Bayramı’na hazırlıyor.


Karesi Belediyesi, yaşını almış ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşların evlerini silip süpürerek yaz aylarına ve Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. Ev ortamında; yardıma muhtaç vatandaşları desteklemek, yaşını almış bireylerin toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesini sağlamak amacıyla yürütülen temizlik hizmetleri kapsamında evler köşe bucak temizleniyor.


Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ev temizliği hizmetleriyle Belediye, bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamları sağlık koşullarına, temiz ve daha kullanışlı hale getiriyor. Karesi ekipleri 2019 yılı içinde Mayıs ayı ortasına kadar 117 vatandaşın evinde 258 kez temizlik hizmetinde bulundu. Ekipler ayrıca Ramazan Bayramına hazırlık için 128 ibadethaneye de temizlik hizmeti sundu.


Karesi Belediyesi ekipleri ayrıca yine yatalak hastalara ve evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik kuaför ve berber hizmetleri de veriyor. Vatandaşların saç bakım hizmetleri de evlere giden ekipler tarafından veriliyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:42
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