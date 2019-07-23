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Karesi’de ‘Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi’

Karesi Belediyesi, Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve 3 hafta sürecek olan ‘Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi’ başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:19
Karesi’de ‘Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi’

Karesi Belediyesi, Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve 3 hafta sürecek olan ‘Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi’ başladı.


Karesi Belediyesi, Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 3 hafta sürecek olan ‘Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi’nin ilk dersi verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk derste BAÜN Sağlık Bilimleri Ebelik Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Filiz Aslantekin Özçoban ve Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Güldenur Kayabaşı anne adaylarıyla bir araya geldi. Anne adaylarını ilk derslerinde Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın eşi Pelin Orkan ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu yalnız bırakmadı.


Orkan, “Anne adaylarımızın hazırlıklı olmasını istiyoruz”


40 anne adayının katıldığı seminerlerde anne adaylarına gebelik süreci, gebelik sonrası süreç ve bebek bakımıyla ilgili bilgiler verilecek. Seminer öncesi anne adaylarına hitap eden Pelin Orkan, “Bir Hadis-i şerifte ‘Çocuğa, annesinin sütünden daha yararlı ve hayırlı bir süt yoktur’ der. Anne sütü şifa kaynağıdır, hastalıklara karşı dayanıklı kılar. Anne ile çocuk arasında sevgi ve şefkat eylemidir. Bir çocuğun ilk gördüğü resimdir anne. En iyi tanıdığı koku, en korunaklı tendir. En paylaşamadığı oyuncağı, ilk salıncağı, ilk aşıdır anne. İlk tanığı, ilk sığınağıdır. Bu nedenle anne adaylarımıza bunların önemini anlatmamız gerekiyor. Anne adaylarının sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlanması, doğum öncesi ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi, annenin, anne ve bebek sağlığı konularında bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla ‘İlk Annelik Eğitimi’ projesinin gerçekleştirilmesini planladık” dedi.


Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu’da anne adaylarını doğuma ve doğum sonrasına hazır olmalarının önemine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:19
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