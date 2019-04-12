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Seçim 2019 Sayfası

Karesi Meclisi’nden ilk toplantı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında oluşan Karesi Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

12 Nisan 2019 Cuma 17:46
Karesi Meclisi’nden ilk toplantı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında oluşan Karesi Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığındaki ilk toplantıda birinci ve ikinci meclis başkan vekili, divan katip üyelikleri, encümen üyelikleri ile ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı.



Cumhur ve Millet İttifakı meclis üyeleri ilk toplantıda kendi partileri adına meclise katıldı. Partilerin genel merkezinden gelen talimat doğrultusunda Cumhur İttifakı’ndan meclise giren 6 MHP’li üye ile Millet İttifakı’ndan meclise giren 4 İYİ Partili üye kendi partilerini temsil etti. Karesi Belediye Meclisi 14 AK Parti, 7 CHP, 6 MHP ve 4 İYİ Partili üyelerden oluştu. Meclisteki dağılımın değişmesiyle birlikte İYİ Partili üyeler ihtisas komisyonlarında yer alamadı.


Karesi’yi birlikte yönetelim


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında daha sonra seçimlere gidildi. Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptığı konuşmada yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “31 Mart seçimleri öncesinde hepimizin kendi siyasi partilerinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Ama ben Karesi ilçesi olarak hakikatten çok modern, demokratik bir seçim geçirdiğimizi düşünüyorum. Bilhassa adaylar nezdinde baktığımız zaman birbirine hoş görüsü olan, birbirinin derdini anlayan, güzel bir seçim oldu. Hatta ben aday arkadaşlarımızdan şunu bilhassa rica etmiştim; seçim gelir geçer. Ama seçimin sonrasında Nisan ayından itibaren sizlerle tekrar görüşmek isterim demiştim. Çünkü Balıkesir, Karesi hepimizin bu Karesi’yi birlikte yönetelim. Sonuç itibariyle bir siyasi partinin tabi ki kazanma durumu olacaktı. Ama yönetim bazında ise bunu hep birlikte; yani İYİ Partisiyle, CHP’siyle, MHP’siyle, AK Partisiyle beraber yönetmekten yanayım her zaman. Hatta daha önce seçim döneminde bilhassa sivil toplum örgütlerinde hep söylemişimdir; belediyeleri zaten sivil toplum örgütlerinin yönetmesi lazım. Yani onların en azından yol göstermesi lazım. Bu benim için çok önem arz ediyorum. Çünkü belediyenin yükünü, belediyenin yapacağı işlerle ilgili olanlar da bilhassa sivil toplum örgütlerinden de faydalanmaktan yanayım ben. Bilindiği üzere Kent Konseyimiz var. Bence hakikatten çok güzel işliyor. Bunun gerekirse işlevini daha genişletebiliriz, daha güzelleştirebiliriz.Ama bunda en önemli şey birlikte, beraber ortak akıl oluşturmamız lazım bence. Bu ortak akılı da beraber yönetilebilir Karesi Belediyesi olacağına da sonsuz inanıyorum. Böylelikle de bu yeni 2019-2024 yılı olarak bu meclisimizin inşallah hayırlı işlerle hayırlara vesile olan işlerle anılmasını diliyorum” diye konuştu.


Başkanlık divanı oluştu


Karesi Belediye Meclis Başkanı Dinçer Orkan’nın açılış konuşmasıyla başlayan oturum daha sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle devam etti. Yoklamanın ardından Belediye Meclisinin çalışma grupları için seçimlere geçildi. İlk olarak Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada Birinci Başkan Vekili Hasan Hüseyin Karakuş olurken, İkinci Başkan Vekili Rifat Köybaşıoğlu oldu. KaresiBelediye Meclisi Asil Katip Üyeliklerine AK Parti’den Nilgün Baysal ile Rıdvan Akyüz seçildi. Yedek Katip Üyeleri ise Gökhan Çakır ve Sebahattin Göktuğ Şeremetli seçildi. Karesi Meclisi’nin birinci birleşiminde Encümen Üyeliklerine ise AK Parti’den Uğur Gökmen, Mustafa Baki Yarımdağ ve Cem Özışıklıoğlu getirildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:46
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