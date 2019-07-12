Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi’nde yeni dönem

Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi seçimli olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda genel kurul üyelerinin oylarıyla Engelli Meclisi Başkanlığına seçilen Alper Şentürk görevi Zeki Uslu’dan devraldı.

Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karesi Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan toplantıda Divan Kurulu Seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Şenol Yılmaz, divan üyeliklerine ise İsa Kahraman ve Rafet Çelik seçildi. Engelli Meclisi Tanıtım filminin gösterildiği genel kurulda Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Zeki Uslu bir konuşma yaptı.

Uslu, “Karesi’ye ilk ödülü engelli meclisi kazandırdı”

5 yıl önce büyük bir heyecan ile yola çıktıklarını söyleyen Uslu, ekibin büyük bir aile olduğunu belirtti. Engelli Meclisi’nin 200’e yakın aktif engelliyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Uslu, “Samimi ve inançla çalıştık ve ortaya yüreğimizi koyduk. Bir ödül getirdik. Oda Karesi’nin ilk ödülüydü. Hem Karesi hem de meclisimiz onurlandı. Meclisimizde görme, bedensel, işitsel engelli ve zihinsel engelli arkadaşlar için ayrı ayrı çalışma grupları kurduk. Yapabildiğimiz projelerimizi hayata geçirdik. Yeni seçilecek arkadaşların omzunda büyük yük var. Engellilere bakış noktasında farkındalık adımı atmamız gerekiyordu. Onu dillendirmeye çalıştık” dedi.

Akkol, “3 Bin engelli dostumuzun sesi olacaksınız”

Usludan sonra bir konuşma da Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol yaptı. Son yıllarda engelliler için önemli atılımlar ve iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Akkol, “Bugün engelli dostlarımız hayatın her kademesinde varlar ve kendilerini daha etkin ifade edebiliyorlar. İnanıyorum ki sizlerde Karesi Kent Konseyi kanalı ile Karesi İlçemizdeki yaşayan 3 bin engelli dostumuzun sesi olacaksınız. Yeni dönemde Karesi de Engelli Hemşerilerimizin Erişimi,Haklarının Yaygınlaştırılması, Spor, Sanat, Sosyal ve Ekonomik hayata katılımları, eğitim gibi konu başlıklarında sizlerin fikir ve katkıları ile gerçekleştireceğimiz projelerle hep birlikte önemli başarılara imza atacağımıza ve Karesi’yi daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bizler Araştıran ve Üreten, topluma, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olabilmeliyiz. Bu anlayışla Birlik, beraberlik ve samimiyetle Türkiye‘ye ve Dünyaya örnek olacak projeler geliştirebiliriz. Yeter ki Bizler Umutla ve Azimle Hayallerimizi besleyelim diyorum. Daha güzel, daha huzurlu, daha anlamlı bir şehir için sizin katkılarınız bizler için çok değerli” diye konuştu.

Yapılan seçimler sonrası Engelli Meclisi Başkanı Alper Şentürk başkan olurken, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Özhan Yörük, Cem Yılmaz, Rafet Çelik, Şenol Yılmaz, Yüksel İpek, Akif Ergün, İsa Kahraman, Şahabettin Gökten, Cem Esmeray, Leyla Evyapan, Hilal Tokgöz, Hakkı Buran, Mehmet Demircan, Murat Kara. Seçim ardından yeni başkan Şentürk meclis üyelerine hayat hikayesini anlatarak, her sağlıklı insanın bir gün engelli olabileceğini söyledi. Şentürk’ün hayat hikayesi salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Şentürk görevi Uslu’dan devralırken, görevi devreden Uslu’ya Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol tarafından teşekkür plaketi verildi. Uslu’da Şentürk’e çiçek takdim ederek, görevinde başarılar diledi. Toplantı hatıra fotoğrafı çekimi ardından sona erdi.