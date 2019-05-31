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Karesi Belediyesinde bayramlaşma

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:19
Karesi Belediyesinde bayramlaşma

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı.


Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde personel ile tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi’nin başkanından başkan yardımcısına, müdüründen saha personeline, büyük bir aile olduğunu söyledi.


Karesi personeline aileleri ve yakınlarıyla huzurlu, sağlıklı bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Orkan, "Yaşanabilir, kişilikli ve kimlikli bir kentin inşasında tüm mesai arkadaşlarımın alın teri var. Biz amacı halka hizmet olan büyük bir aileyiz" dedi.


Başkan Orkan ayrıca yaptığı açıklamada vatandaşlarında bayramını kutlayarak, "Vatanımızın tarihi ve kültürel değerleri ile bilinen eşsiz yöresi Karesi’den saygı v e selamlarımla. Bizler kent merkezinden kırsala her bir vatandaşımıza hizmet vermek için mesai kavramı gözetmeden 7 gün 24 saat var gücümüzle çalışıyoruz. İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet anlayışı ile yani Gönül Belediyeciliği ile hareket ediyoruz. Karesi’yi bir bütün olarak görüyoruz; hepimiz biriz beraberiz ve kardeşiz.Bu vesile ile bizler Karesi ailesi olarak hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:19
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