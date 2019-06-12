Karesi belediye meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı Karesi Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısı yapıldı.

Karesi Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısı yapıldı.

Karesi Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısı, Kuva-yi Milliye’nin 100. Yıldönümünü nedeniyle şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Meclise, Belediye Başkanı Dinçer Orkan şehir dışında olduğu için MHP’li meclis üyesi Hasan Hüseyin Karakuş başkanlık etti. Karesi Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısı önceki akşam yapıldı. Meclis toplantısı yoklamanın yapılmasıyla başladı. Meclis toplantısı Kuva-yi Milliye’nin 100. Yıldönümünü nedeniyle şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen tekliflerin görüşülerek komisyonlara havale edildiği toplantıda Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Çiftçi Malları Murakabe Heyeti seçimleri yapıldı.

Seçimlerde Karesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na Başkan Harun Gökdeniz, Hüseyin Enez, Ahmet Aydın, İsmail Dağ, Ramazan Özkan seçildi. Murakabe Heyeti’ne ise Metin Durmaz, Ahmet Muslu, Ahmet İbiş, Sinan Kurt ve Recep Denizhan seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.