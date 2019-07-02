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Karesi Belediye Başkanı Orkan, İYİ Partiyi ziyaret etti

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti.

02 Temmuz 2019 Salı 15:16
Karesi Belediye Başkanı Orkan, İYİ Partiyi ziyaret etti

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti. Yerel seçimler sonrası Karesi Belediye Başkanı Orkan parti ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda İYİ Partiyi ziyaret eden Başkan Orkan ‘En demokratik seçim Karesi’de oldu" dedi.



Başkan Tuna, “Karesi ilçesinin menfaatleri için destek vereceğiz”


İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığında Başkan Orkan’ı İl Başkanı Nedim Tuna ve yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Ziyaret için Başkan Orkan’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Tuna, “ 31 Mart öncesi bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde her ne kadar rakip olsak da bu seçim sonunda artık tüm Karesi ilçesinin belediye başkanı oldunuz. Tabii olarak da bizimde belediye başkanımızsınız. Ondan bir defa şüpheniz olmasın. Dinçer Başkanımla üniversiteden sınıf arkadaşıyız. 31 Mart seçimleri öncesi rakipte de olsak bir meslektaşımızın Karesi Belediye Başkanı olmasından ayrıca büyük bir mutluluk duydum. Çünkü inşaat mühendisleri odası başkanlığı yaptım sürede meslektaşlarımızın şehirciliği bilen insanlar, şehirciliği iyi bildiği için çok daha iyi yöneteceklerine inancım var. Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesini de bir meslektaşlarımızın belediye başkanı olması bana mutluluk verdi. Bundan sonra biz Karesi ilçesinin menfaati için, kamu menfaatleri için başkanımızla birlikte partimizin meclis üyeleri ile başkanımıza yardımcı olmaya hazırız” şeklinde konuştu.



Orkan, “Tüm ihaleleri halka açık şeffaf yapıyoruz”


31 Mart seçimlerinde biz sizi rakip değil de yarışmacı olarak gördük diyen Başkan Orkan sözlerinin devamında, "31 Mart seçimleri öncesi CHP İl Başkanı Serkan Bey’le de baya bir istişarelerde bulunmuştum. Ben şunu istemiştim. Artık Balıkesir’de kavgalar olmasın.Bu kavgamızı Ankara’dan bir şeyler almak için verelim. Benim derdim buydu. Serkan Beyle de otoparkta ayak üstü konuşmuştum ‘Ben seçimi kim kazanırsa kazansın. Hep beraber Balıkesir için çalışalım’ dedim. İnanın o seçimden sonra bunu yapmaya çalıştım. Yani beraber yönetelim. Karesi’de yalnızca 60 bin kişi yaşamıyor. 181 bin insan yaşıyor. Herkesin isteğini düşünerek, Onların nelerin talep edeceğini düşünerek, hissederek Karesi’yi beraber yönetmeye çalışıyoruz. Başkanımın da dediği gibi mesleğimizin de faydalı olacağını düşünüyorum. İnanın her meclis toplantısında ve günlük yaşantımızda tamamen demokratik olmaya çalışıyoruz. Halka da açık olmaya çalışıyoruz. Zaten bende bunlarla ilgili çalışmaları görüşmelerde söyledim. Tüm ihaleleri halka açık şeffaf yapıyoruz. Belediyemiz sitesinden yayınlıyoruz. O yüzden de çok rahatız. Yönetim şeklini bu şekilde yapıyoruz. Meclisimizde aldığımız kararları da ortak alıyoruz. Balıkesir’in 20 ilçesinde en demokratik seçim süreci Karesi’de oldu. Bundan sonra alacağımız kararlar nokta atışı yapacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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