Kardiyoloji uzmanı doktordan Bakan Koca'ya çağrı! "Koronavirüs tablosunda yer almalı"

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özcan Yücel, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu.

Her gün yayınlanan koronavirüs tablosunda vaka ve ölümlerin ne kadarının aşı/aşısız olduğunun yer almasını talep eden Kardiyolog Dr. Özcan Yücel, aşıyla ilgili verilerin yetersiz olduğunu ifade ederek daha ayrıntılı olması gerektiğini kaydetti.

Diğer ülkelerdeki verileri incelemek zorunda kalındığını belirten Dr. Yücel, şu ifadelerde bulundu:

"Sayın sağlık bakanı @drfahrettinkoca yoğun bakımda "aşı yaptırmadığı için pişman hastalar" konulu videolar yerine her gün yayınlanan turkuaz tabloda hafif hastaların, ağır hastaların ve ölümlerin şu kadarı aşılı/aşısız şeklindeki veriler hem şık olur hem de oldukça bilimsel.

Bunları günlük değil haftalık verseniz de olur. Ayrıca ülkemizdeki ölümlerin yaşı aralığı nedir? Cinsiyeti nedir? Bunlarla ilgili başka ülkelerin verilerini inceleyerek yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Sayın bakan olay bir "Enter" tuşuna bakar. Teşekkür ederim.

Dr. Özcan Yücel"

Diğer taraftan Dr. Özcan Yücel'in talebi, vatandaşlar tarafından destek gördü.