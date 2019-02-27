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Kardiyolog Mehmet Metin son yolculuğuna uğurlandı

Mersin Özel Ortadoğu Hastanesi kardiyologlarından Doç.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
Kardiyolog Mehmet Metin son yolculuğuna uğurlandı

Mersin Özel Ortadoğu Hastanesi kardiyologlarından Doç. Dr. Mehmet Metin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Yaklaşık bir yıldır yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Ortadoğu Hastanesinde tedavi gören Kardiyolog Doç. Dr. Metin, yaşam mücadelesini kaybetti. Metin için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Burada konuşan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin, "Kıymetli bir bilim adamı ve değerimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisi tıp dünyası için vazgeçilmez bir değerdi. Mersin ve hastanemize çok büyük katkılar sundu. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Doç. Dr. Mehmet Metin’in naaşı toprağa verilmek üzere Datça’ya gönderildi.


1956 Tarsus doğumlu olan Doc. Dr. Mehmet Metin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanlığını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Metin, 1990 yılında Amerika’daki Cleveland Klinikte invaziv (girişimsel) kardiyoloji eğitimi aldı.1991 yılında kardiyoloji bilim dalında doçentlik unvanını alan ve 1994 yılından itibaren özel sektörde kardiyolog olarak çalışan Metin, son olarak Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapıyordu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
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