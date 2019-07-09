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Kardiyak rehabilitasyon dünyanın yarısında uygulanmıyor

09 Temmuz 2019 Salı 12:35
Kardiyak rehabilitasyon dünyanın yarısında uygulanmıyor

ANKARA (AA) - Her yıl 20 milyonun üzerinde kişi kalp rahatsızlığına yakalanırken, dünya ülkelerinin sadece yarısında kardiyak rehabilitasyon programlarının uygulandığı bildirildi.

York Üniversitesi Sağlık Fakültesi tarafından, Uluslararası Kardiyovasküler Önlem ve Rehabilitasyon Konseyinin desteğiyle yürütülen araştırma, 200 ülkenin yalnızca yüzde 55'inde kardiyak rehabilitasyon programlarının var olduğunu gösterdi.

Uzmanlar rehabilitasyon uygulanan 111 ülkenin 93'ünden edinilen bilgi doğrultusunda 6 bin civarında programı inceledi. Programların büyük ölçüde kaynak sıkıntısı nedeniyle her yıl beklenenden daha az hastayı tedavi ettiği belirtildi.

Program kapasitesi açısından dünyanın en iyi ülkesi Kanada çıkarken, Afrika ve Güneydoğu Asya'da daha fazla kardiyak rehabilitasyon programına ihtiyaç duyulduğu, en büyük ihtiyacın Hindistan, Çin ve Rusya'da gözlendiği kaydedildi.

Dünyada mevcut kardiyak rehabilitasyon programlarının sadece 1 milyon 65 bin hastaya hizmet verebildiğine de işaret edildi.

Kardiyak rehabilitasyon, kalp hastaları için egzersiz düzenleme, risk faktörü yönetimi, yaşam kalitelerini en iyiye çıkarmayı amaçlayan eğitim ve danışma hizmetlerini kapsıyor.

Geçmişte yapılan bir araştırma, kardiyak rehabilitasyonun, kardiyovasküler ölüm ve yeniden hastaneye yatırılma riskini yüzde 20'ye kadar azalttığını ortaya koymuştu.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:35
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