Kardinallerden piskoposlara cinsel tacizlere "sessiz kalmayın" çağrısı

ANKARA (AA) - Katolik Kilisesi'nin önde gelen isimleri, piskoposlara cinsel taciz konusunda sessizliklerini bozmaları ve suç ortağı olmaya son vermeleri çağrısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, ABD'den Kardinal Raymond Burke ve Almanya'dan Walter Brandmüller açık bir mektup yayımladı.

Katolik Kilisesi'nin gelenekçi kanadından gelen kardinaller, mektupta cinsel taciz vakalarının, "kilise yasasının" sonucu olduğu önermesini reddederek, "Cinsel taciz konusunda kilise yasasına kabahat bulunuyor. Ancak ruhban sınıfının en büyük ve başta gelen hatası, görevin kötüye kullanılmasında değil, Hz. İsa'nın öğrettiklerinden uzaklaşılmasında yatıyor." dedi.

Piskoposlara cinsel taciz konusunda sessizliklerini bozmaları ve suç ortağı olmaya son vermeleri çağrısı yapılan mektupta, "Sözlerle ve hareketlerle ilahi kanunların ve doğa yasasının açık inkarı, kilise içinde belli çevreleri baştan çıkaran kötülüğün anasıdır." ifadesine yer verildi.

Mektubun, Katolik din adamlarının adlarının karıştığı cinsel taciz vakaları ve bu vakaların kilise hiyerarşisi içinde üstlerinin örtülmesi konusunda Vatikan'da yapılması planlanan zirveden önce yayınlanması dikkati çekti.

Papa Franciscus da İtalya'nın güneyinden gelen hacılara hitaben yaptığı konuşmada, kilisenin kusurlarının, düzeltilmesi için açığa vurulması gerektiğini, ancak sürekli kiliseye saldıranların şeytanla işbirliği yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek, on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.