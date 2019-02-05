Kardeşlin‘den 5 bin katarakt ameliyat projesi

Katarakt, göz merceğinin şeffaflığını kaybederek görmenin azalmasına sebep olan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada katarakt nedeniyle yaklaşık 19 milyon insanın iki taraflı olarak kör olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar gösteriyor ki dünyadaki tüm körlük vakalarının neredeyse yarısı Katarakt kaynaklanıyor.

Kardeş eli İnsani Yardım Derneği, “Onların Hayatlarına Umut Gözlerine Işık Olun “ sloganıyla özellikle Afrika ülkelerinde iklim şartları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı Katarakt hastalarına yardım kampanyası ile yeniden iş başında. 1.2 Milyar Nüfusu olan Afrika'da yaklaşık 10 milyon insan Katarakt sebebiyle görmüyor. Kardeşli, Katarakt hastalarına umut ve ışık olmaya hazırlanıyor.

10 MİLYON İNSAN KATARAK SEBEBİYLE GÖREMİYOR,

Türkiye'de ve Dünyada milyonlarca insan Katarakt ile mücadele ediyor, Katarakt ilerlemesiniyavaşlatacak bir ilaç yoktur. Tek çare ameliyattır. Sizlerde bizlere ulaştıracağınız desteklerle milyonlarca Katarakt hastası insana umut ve ışık olabilirsiniz.

ONLARIN HAYATLARINA UMUT GÖZLERİNE IŞIK OLUN

Kardeşli yardım gönüllüleri milyonlarca insandan birinin dahi hayatını değiştirmek için çalışmalarımıza eksiksiz devam edeceğiz. Elbet yapan birileri olur diyerek Afrikalı kardeşlerimizi karanlığa mahkûm etmeyip ben yaparım demek bizlerin üstüne birer vazife ve imanımızın bir gereğidir.

KARDEŞ ELİ’NİN KATARAKT KAMPANYASI

Kardeş eli İnsani Yardım Derneği gönülleri 2019 yılı içerisinde 5 bin kişinin tedavi edilmesi için çalışmalarını başlattığını ve “Onların Hayatlarına Umut Gözlerine Işık Olun “ sloganıyla yardım sevenlerin bağışlarını beklediklerini söylediler. Kardeşli, Kardeş Ülke Afrika’da Siz Kıymetli Bağışçılarımızın Desteği ile Milyonlarca Aileye can, Binlerce Aileye umut, ışık olmaya ve Türkiye’mizin Selamını İletmeye hazırlanıyor.

SADECE 500TL BAĞIŞINIZLA ONLARIN HAYATLARINA UMUT GÖZLERİNE IŞIK OLUN...

Katarakt hastaları için yardım yapmak için 0216 224 2 224 iletişim numaralarından destek olabilir, 'www.kardeseli.org.tr ' den çevrimiçi bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapabilirsiniz...