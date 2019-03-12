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Kardeşlik turnuvasında “birliktelik” kazandı

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12 Mart 2019 Salı 14:46
Kardeşlik turnuvasında “birliktelik” kazandı

Şanlıurfa’da ortaokul seviyesinde Türk ve Suriyeli çocukların karma olarak mücadele ettiği futbol turnuvasının final maçında Halil’ül Rahman Ortaokulu Şanlıurfa Ortaokulunu 7-5 yenerek şampiyon oldu


Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘sosyal uyum projesi’ ve ‘ekranla değil akranla büyüsün’ projeleri çerçevesinde Şanlıurfa Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi’nin organize ettiği Kardeşlik turnuvası toplam 160 öğrenci katılım gösterdiği etkinlik 3 gün sürdü.Halil’ül Rahman Ortaokulu, turnuvanın merkez Haliliye Endüstri Lisesi’nin halı sahasında düzenlenen final maçında Şanlıurfa Ortaokulu’nu 7-5 yenerek şampiyon oldu.


“Gayemiz Türk ve Suriyeli çocukları bir araya getirmekti”


Düzenlenen futbol turnuvasında amaçlarının Türk ve Suriyeli çocukları birlikteliğini pekiştirmek olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, “Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sosyal uyum projesi ve ekranla değil akranla büyüsün projeleri çerçevesinde Şanlıurfa Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocuk hakları komitemizin organize ettiği bir etkinliktir. 6,7 ve 7 Mart tarihleri arasında Suriyeli, Türk ve koruma altındaki çocuklarımızın, 160 tane çocuğun katıldığı bir programdır. Bu çerçevede futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva neticesinde bugün bizler birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan çocuklarımıza ve takımlarına kupa ve madalyalarını takdim ettik. Bu turnuvada gayemiz, Suriyeli ve Türk çocuklarını bir araya getirmektir. Bir spor etkinliğinde futbol etkinliğinde onları bir araya getirmek ve birliklerini, beraberliklerini ve pekiştirmek güçlendirmekti. Bu turnuvaya aynı zamanda bizim koruma altındaki çocuklarımızda iştirak etti. Bir taraftan koruma altındaki çocuklarımız, bir taraftan Suriyeli çocuklarımız bir taraftan da Türk çocuklarımızın katıldığı turnuva oldu. Gayet güzel, gayet başarılı ve kardeşçe bir turnuva yapıldı” diye konuştu.


Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:46
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