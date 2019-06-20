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Kardeşliğe imza attılar

Gaziantep Ticaret Odası ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası arasında “Kardeş Oda” protokolü imzalandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:29
Kardeşliğe imza attılar

Gaziantep Ticaret Odası ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası arasında “Kardeş Oda” protokolü imzalandı.


GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Adıyaman TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu’nun imzalarını attığı protokolle birlikte iki oda daha güçlü bir şekilde bölgeye hizmet edecek.


İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bölgesel anlamda iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, her platformda daha gür bir sesle var olabilmenin ancak birlik ve beraberlikle mümkün olduğunu söyledi.


Bölgemiz ve kentlerimiz için birçok projede iş birliği yapacağız


Gaziantep Ticaret Odasının Türkiye’nin en büyük 6. ekonomisin çatı kuruluşu olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:


“Biz bölgemizdeki tüm şehirleri, oda ve borsaları kardeş olarak, yol arkadaşı olarak görüyoruz. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasıyla da kader ve gönül birliğimiz var. Hiç şüphesiz ki attığımız bu imzalar iş birlikleri ve tecrübe paylaşımlarıyla bölgemize önemli değerler katacak. Gerek üyelerimizin gelişimi açısından, gerekse şehirlerimize kazandırılacak yeni projeler ve faaliyetler açısından bu tarz anlaşmalara GTO olarak önem veriyoruz.”


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasıyla, GTO’nun yürütücüsü olduğu “Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında da yol arkadaşı olduklarının altını çizen Yıldırım, “Bölgemiz ve kentlerimiz için birçok projede iş birliği yapacağız. Hepimizin ortak paydası, illerimiz özelinde ülke ticaretini ve ihracatını canlandırmak, daha üst seviyelere taşımak” dedi.


Gaziantep Ticaret Odasıyla öz kardeşiz


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da “Gaziantep Ticaret Odasıyla öz kardeşiz” diyerek başladığı konuşmasında Gaziantep’in dünyaya ismini duyurmuş ticaret ve ihracat şehri olduğunu belirterek, GTO ile imzaladıkları protokolün yapacakları ortak çalışmalarla perçinleneceğini söyledi.


Başkan Uslu, “Yaptığı çalışmalar ve bölgeye kattığı değerle tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden Gaziantep Ticaret Odasıyla imzaladığımız bu protokol kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirecek, şehirlerimiz ve üyelerimiz için ortak projelerle çalışmalar olarak geri dönecek. Sıkı iletişimimizi de hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte hizmet standartlarımızı nasıl yükseltiriz, ticari hayatımızın yanında sosyal ve kültürel hayatımızı nasıl geliştirebiliriz bunların üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.


İmza törenine, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılaru Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar, Muhasip Üye Yılmaz Duman, Meclis Divan Kâtibi Abdullah Çelebi, Adıyaman TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş ve Ahmet Metin Günay,GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Ömer Işık, Ahmet Özgözükara ve Sevilla Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Manuel Montoya katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:29
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