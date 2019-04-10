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Kardeşlerin altınlarını ve 150 bin lirasını alan dolandırıcılar tutuklandı

Muğla’da telefonla aradıkları kardeşleri, terör örgütü tehdidiyle kandırıp 150 bin lira ile banka kasasındaki yüklü miktarda altınları alan 2 kişi Samsun’da yakalanarak tutuklandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:41
Kardeşlerin altınlarını ve 150 bin lirasını alan dolandırıcılar tutuklandı

Muğla’da telefonla aradıkları kardeşleri, terör örgütü tehdidiyle kandırıp 150 bin lira ile banka kasasındaki yüklü miktarda altınları alan 2 kişi Samsun’da yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla’da yaşayan Ö.B. (82) ve kardeşi G.B.’yi (94) telefonla arayan dolandırıcılar terör örgütlerinin adlarına kredi kartı çıkartıp örgüt adına alışveriş yaptıklarını söyleyerek korkutup kandırarak banka hesabınızı inceleyeceklerini söyledi ve önce 100 bin lira parayı evinin önünden elden teslim aldı. Dolandırıcılar daha sonra 50 bin lira daha parayı elden teslim aldılar. Dolandırıcılar aldıkları toplam 150 bin lira parayla da yetinmeyip söz konusu kardeşlerin bankadaki kasada bulunan 70 adet altın bilezik, 60 adet çeyrek altın, 100 adet cumhuriyet altınını belirledikleri adreste elden teslim alıp kayıplara karıştılar. Muğla’da polis ekipleri, şikayet üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Mehmet S. ve Umut S.’nin kimliğini tespit etti. 2 zanlı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet S. ve Umut S.’nin üzerlerinde 20 bin lira para ele geçirildi. Mehmet S. ve Umut S. Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin Muğla Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Muğla Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye SEGBİB ile ifade veren Mehmet S.ve Umut S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:41
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